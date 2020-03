Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:35

Игорь Алексеевич написав: Goodman написав: Игорь Алексеевич написав: шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28 шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28 на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько". на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько".

гончар был человеком бени.

беня проиграл битву ренату, т.к. ренат и ЗЕ стали кинтами.

теперь будет курс на 28, т.к. у рената вся промышленность ушла в минус с курсом 23. гончар был человеком бени.беня проиграл битву ренату, т.к. ренат и ЗЕ стали кинтами.теперь будет курс на 28, т.к. у рената вся промышленность ушла в минус с курсом 23.

Не Бені, а Пінчука і Сороса.



Пригадалася пісенька:

10 соросят пішли купацця в море,

10 соросят різвились на просторі... Не Бені, а Пінчука і Сороса.Пригадалася пісенька:10 соросят пішли купацця в море,10 соросят різвились на просторі...

