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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:беня проиграл битву ренату


бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:02

Кто теперь имеет доступ к банковской тайне — список структур
Ранее право досудебного доступа имели
-СБУ,
-налоговая служба,
-Нацполиция,
-Антимонопольный комитет Украины.

Теперь список шире:

-Органы прокуратуры,
-СБУ,
-Государственное бюро расследований,
-Нацполиция,
-НАБУ,
-Антимонопольный комитет;
-Государственная налоговая служба;
-Госфинмониторинг;
-Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
-Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-НАПК по антикоррупционному законодательству.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:13

greenozon Вначале боялись, что владельцев недвиги откроют, потом автомобилей. Открыли и опана, ничего не произошло :)
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28
на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько".

гончар был человеком бени.
беня проиграл битву ренату, т.к. ренат и ЗЕ стали кинтами.
теперь будет курс на 28, т.к. у рената вся промышленность ушла в минус с курсом 23. :roll:

Не Бені, а Пінчука і Сороса.

Пригадалася пісенька:
10 соросят пішли купацця в море,
10 соросят різвились на просторі...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:16

flyman

Дивує підхоплення вкиду про соросят!
Подавав Зеленський, затверджували його подання його ж фракція "Слуг".
Тому, правильніше, зеленчата, яких замінили інші зеленчата :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:33

Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года. :roll:

Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее :?
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:27

  Vorlon написав:Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года. :roll:

Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее :?
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?

Вот точно такая же проблема: до получки нужно 100 гривен занять. Где это лучше сделать? -- подскажите!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:01

  Vorlon написав:Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года. :roll:

Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее :?
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?

Дайте їм в борг. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:02

  greenozon написав:Кто теперь имеет доступ к банковской тайне — список структур
Ранее право досудебного доступа имели
-СБУ,
-налоговая служба,
-Нацполиция,
-Антимонопольный комитет Украины.

Теперь список шире:

-Органы прокуратуры,
-СБУ,
-Государственное бюро расследований,
-Нацполиция,
-НАБУ,
-Антимонопольный комитет;
-Государственная налоговая служба;
-Госфинмониторинг;
-Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
-Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-НАПК по антикоррупционному законодательству.

Джерело інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04

Квесторе_поверніться та полно где https://ain.ua/2020/02/05/novyj-dostup-k-bankovskoj-tajne/
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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