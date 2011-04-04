бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:01
Re: Байки про банки і не тільки....
бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:02
Кто теперь имеет доступ к банковской тайне — список структур
Ранее право досудебного доступа имели
-СБУ,
-налоговая служба,
-Нацполиция,
-Антимонопольный комитет Украины.
Теперь список шире:
-Органы прокуратуры,
-СБУ,
-Государственное бюро расследований,
-Нацполиция,
-НАБУ,
-Антимонопольный комитет;
-Государственная налоговая служба;
-Госфинмониторинг;
-Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
-Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-НАПК по антикоррупционному законодательству.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:13
greenozon Вначале боялись, что владельцев недвиги откроют, потом автомобилей. Открыли и опана, ничего не произошло
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:35
Не Бені, а Пінчука і Сороса.
Пригадалася пісенька:
10 соросят пішли купацця в море,
10 соросят різвились на просторі...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:16
flyman
Дивує підхоплення вкиду про соросят!
Подавав Зеленський, затверджували його подання його ж фракція "Слуг".
Тому, правильніше, зеленчата, яких замінили інші зеленчата
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:33
Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года.
Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:27
Вот точно такая же проблема: до получки нужно 100 гривен занять. Где это лучше сделать? -- подскажите!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:01
Дайте їм в борг.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:02
Джерело інфо?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04
Квесторе_поверніться та полно где
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