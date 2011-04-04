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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:05
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28
на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько".
гончар был человеком бени.
беня проиграл битву ренату, т.к. ренат и ЗЕ стали кинтами.
теперь будет курс на 28, т.к. у рената вся промышленность ушла в минус с курсом 23.
Час покаже хто буде мати преференції.
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