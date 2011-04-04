Я недавно сравнивал несколько вариантов пути при использовании карты Уни:
— снять деньгу с кредитки, к РД сделать перекидывание с этой же кредитки и так по кругу — вышло само дешевле, но банку это может не понравиться и может обнулить лимит;
— снять с кредитки, к РД оформить мгновенную рассрочку (при рассчёте на полгода вышло дороже пункта выше;
— вывести кредитку из льготного периода — вышло чуточку дороже выше;
— ну и изначально оформить мгновенную рассрочку на полгода — само дороже обойдётся.
Вывод. Если тариф по кредиту составит фиксированный % от запрошенной суммы изначально, то на длительный срок он будет невыгодный и банально вывести кредитку из льготного периода обойдется значительно дешевле. Дальше зависит от возможностей сотрудничества с разными банками и сколько нальют.