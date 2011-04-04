|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:56
Vorlon написав:
...Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
Я недавно сравнивал несколько вариантов пути при использовании карты Уни:
— снять деньгу с кредитки, к РД сделать перекидывание с этой же кредитки и так по кругу — вышло само дешевле, но банку это может не понравиться и может обнулить лимит;
— снять с кредитки, к РД оформить мгновенную рассрочку (при рассчёте на полгода вышло дороже пункта выше;
— вывести кредитку из льготного периода — вышло чуточку дороже выше;
— ну и изначально оформить мгновенную рассрочку на полгода — само дороже обойдётся.
Вывод. Если тариф по кредиту составит фиксированный % от запрошенной суммы изначально, то на длительный срок он будет невыгодный и банально вывести кредитку из льготного периода обойдется значительно дешевле. Дальше зависит от возможностей сотрудничества с разными банками и сколько нальют.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1766
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:25
Vorlon написав:
Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года.
Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
Чем брать кешкредиты действительно лучше Максимум-готивка.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26530
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1142 раз.
- Подякували: 6300 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:34
Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:41
valya написав:
Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.
Переводом коштів Альфа(0),Форвард,Приват (3гр)
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:39
Це все твір на тему.
Першоджерело 62 стаття Закону про банки....
Там і диявол захований...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32852
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:48
Ethereum написав:
Форвард,Приват (3гр)
Фвд СЕП 0
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7822
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:00
Vorlon написав:
Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года.
Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
самая выгодная карта (понятная и без подвогов!)на такую сумму бегемот - универсальная
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:04
valya написав:
Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.
а у Вас что гараж в собственности?
участнику кооператива - не разу не приходила
гараж что может быть как сообстивенность? обычно там все члены гаражного кооператива...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:20
uaprofi написав:
самая выгодная карта (понятная и без подвогов!)на такую сумму бегемот - универсальная
А почему не Моно? Сравнить 4% в месяц с 3.2% в Моно, так где выгоднее?
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:52
V2 написав:flyman
Дивує підхоплення вкиду про соросят!
Подавав Зеленський, затверджували його подання його ж фракція "Слуг".
Тому, правильніше, зеленчата, яких замінили інші зеленчата
Неважно, суть пісеньки не міняється:
"Ой ця пісня дуже нова, починаєм її знову"
Замість "поросят" (від По), підставляємо соросят, потім зеленчат.
Мотив наспівується то й же.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17472
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 997 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|213688
|
|
|50
|82078
|
|
|18
|21096
|
|