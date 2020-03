Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:52

V2 написав: flyman



Дивує підхоплення вкиду про соросят!

Подавав Зеленський, затверджували його подання його ж фракція "Слуг".

Неважно, суть пісеньки не міняється:

"Ой ця пісня дуже нова, починаєм її знову"

Замість "поросят" (від По), підставляємо соросят, потім зеленчат.

