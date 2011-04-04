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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:56

  Vorlon написав:...Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?
Я недавно сравнивал несколько вариантов пути при использовании карты Уни:

— снять деньгу с кредитки, к РД сделать перекидывание с этой же кредитки и так по кругу — вышло само дешевле, но банку это может не понравиться и может обнулить лимит;

— снять с кредитки, к РД оформить мгновенную рассрочку (при рассчёте на полгода вышло дороже пункта выше;

— вывести кредитку из льготного периода — вышло чуточку дороже выше;

— ну и изначально оформить мгновенную рассрочку на полгода — само дороже обойдётся.

Вывод. Если тариф по кредиту составит фиксированный % от запрошенной суммы изначально, то на длительный срок он будет невыгодный и банально вывести кредитку из льготного периода обойдется значительно дешевле. Дальше зависит от возможностей сотрудничества с разными банками и сколько нальют.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:25

  Vorlon написав:Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года. :roll:

Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее :?
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?

Чем брать кешкредиты действительно лучше Максимум-готивка.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.
*******
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:41

  valya написав:Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.


Переводом коштів Альфа(0),Форвард,Приват (3гр)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:39

  omb написав:Квесторе_поверніться та полно где https://ain.ua/2020/02/05/novyj-dostup-k-bankovskoj-tajne/

Це все твір на тему.
Першоджерело 62 стаття Закону про банки....
Там і диявол захований... :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Форвард,Приват (3гр)


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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:00

  Vorlon написав:Меня спрашивают, не знаю что ответить (не моя тема) - прошу посоветовать: где лучше взять кредит наличными на 8-10 тысяч гривен на 1-2 года. :roll:

Или может какая карта типа "Максимум наличка" выгоднее :?
Или тупо снять в банкомате налик по обычной кредитке и платить долг по частям?


самая выгодная карта (понятная и без подвогов!)на такую сумму бегемот - универсальная
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:04

  valya написав:Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.


а у Вас что гараж в собственности?
участнику кооператива - не разу не приходила
гараж что может быть как сообстивенность? обычно там все члены гаражного кооператива...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:20

  uaprofi написав:самая выгодная карта (понятная и без подвогов!)на такую сумму бегемот - универсальная

А почему не Моно? Сравнить 4% в месяц с 3.2% в Моно, так где выгоднее?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:52

  V2 написав:flyman

Дивує підхоплення вкиду про соросят!
Подавав Зеленський, затверджували його подання його ж фракція "Слуг".
Тому, правильніше, зеленчата, яких замінили інші зеленчата :!:

Неважно, суть пісеньки не міняється:
"Ой ця пісня дуже нова, починаєм її знову"
Замість "поросят" (від По), підставляємо соросят, потім зеленчат.
Мотив наспівується то й же.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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