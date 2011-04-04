|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:09
greenozon написав: Ethereum написав:
Форвард,Приват (3гр)
Фвд СЕП 0
А ще які банки Сеп (0)?
І скільки можна максимально 1 переводом щоб фінмоніторинг не задавав питань. Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:58
uaprofi написав: valya написав:
Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.
а у Вас что гараж в собственности?
участнику кооператива - не разу не приходила
гараж что может быть как сообстивенность? обычно там все члены гаражного кооператива...
может, например, в каком-то новострое гаражи/подвалы продают отдельно как нежелые помещения с оформлением права собственности.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5820
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 01:04
Ethereum написав:
Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?
з кінця квітня 400К
поки по старому - 150
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7824
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 08:34
greenozon написав: Ethereum написав:
Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?
з кінця квітня 400К
поки по старому - 150
Дякую . Згадав ,з 21 квітня здається.
150 К з рахунку одного вроді. Тобто якщо 2 рахунку в 1 банку то кожен по 150?
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|213692
|
|
|50
|82081
|
|
|18
|21098
|
|