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valya написав:В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями
нет - надо смотреть какие есть доки на гараж и идти в налоговую и требовать отмены, т.к. вы не собственник. А если было оформлено право собственности - вроде на нежилые помещения можно бесплатно делать запросы в реестре. Во всяком случае когда-то (в 2016 или 17) адвокат мне так делал. За жилые он говорил 20грн за один запрос, а не жилые бесплатно. А справку про регистрацию с QR-кодом и номером регистрации дал нотариус? Или выписку из реестра? Если дал, то вот вам и ответ. И без разницы где гараж. Кстати нотариус мог и забыть дать такую справку... обратитесь к нему повторно.