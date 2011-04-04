А ще які банки Сеп (0)?
І скільки можна максимально 1 переводом щоб фінмоніторинг не задавав питань. Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:09
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:58
может, например, в каком-то новострое гаражи/подвалы продают отдельно как нежелые помещения с оформлением права собственности.
Додано: Суб 07 бер, 2020 01:04
Re: Байки про банки і не тільки....
з кінця квітня 400К
поки по старому - 150
+50грн !
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Додано: Суб 07 бер, 2020 08:34
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:13
В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями
*******
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:42
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Лише Шаромига, Фарс, Сосісбанка і Циган лишились.
І процент засмучує.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:42
нет - надо смотреть какие есть доки на гараж и идти в налоговую и требовать отмены, т.к. вы не собственник. А если было оформлено право собственности - вроде на нежилые помещения можно бесплатно делать запросы в реестре. Во всяком случае когда-то (в 2016 или 17) адвокат мне так делал. За жилые он говорил 20грн за один запрос, а не жилые бесплатно.
А справку про регистрацию с QR-кодом и номером регистрации дал нотариус? Или выписку из реестра? Если дал, то вот вам и ответ. И без разницы где гараж.
Кстати нотариус мог и забыть дать такую справку... обратитесь к нему повторно.
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:48
Убытки от мошеннических действий с банковскими картами за прошлый год уменьшились в 2,2 раза и составили 42 грн на 1 млн грн расходных операций против 92 грн в 2018 году, сообщил Национальный банк Украины.
“В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 грн, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 грн). В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть — до 71 900 случаев (в 2018 году — 105,5 тыс. случаев)”, — отметила пресс-служба НБУ.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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