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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 784785786787>
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:09

  greenozon написав:
  Ethereum написав:Форвард,Приват (3гр)


Фвд СЕП 0


А ще які банки Сеп (0)?
І скільки можна максимально 1 переводом щоб фінмоніторинг не задавав питань. Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:58

  uaprofi написав:
  valya написав:Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.


а у Вас что гараж в собственности?
участнику кооператива - не разу не приходила
гараж что может быть как сообстивенность? обычно там все члены гаражного кооператива...

может, например, в каком-то новострое гаражи/подвалы продают отдельно как нежелые помещения с оформлением права собственности.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?

з кінця квітня 400К
поки по старому - 150
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 08:34

  greenozon написав:
  Ethereum написав:Одноразово і в місяць? 150К чи зараз більше вже?

з кінця квітня 400К
поки по старому - 150


Дякую . Згадав ,з 21 квітня здається.
150 К з рахунку одного вроді. Тобто якщо 2 рахунку в 1 банку то кожен по 150?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:13

  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
  valya написав:Коллеги, прошу совета как без/с минимальной комиссией заплатить налог на недвижимость - гараж. Первый раз сталкиваюсь, прислали счет, кстати на казначейство. Спасибо.


а у Вас что гараж в собственности?
участнику кооператива - не разу не приходила
гараж что может быть как сообстивенность? обычно там все члены гаражного кооператива...

может, например, в каком-то новострое гаражи/подвалы продают отдельно как нежелые помещения с оформлением права собственности.

В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:42

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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:42

  valya написав:В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями

нет - надо смотреть какие есть доки на гараж и идти в налоговую и требовать отмены, т.к. вы не собственник. А если было оформлено право собственности - вроде на нежилые помещения можно бесплатно делать запросы в реестре. Во всяком случае когда-то (в 2016 или 17) адвокат мне так делал. За жилые он говорил 20грн за один запрос, а не жилые бесплатно.
А справку про регистрацию с QR-кодом и номером регистрации дал нотариус? Или выписку из реестра? Если дал, то вот вам и ответ. И без разницы где гараж.
Кстати нотариус мог и забыть дать такую справку... обратитесь к нему повторно.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:48

Убытки от мошеннических действий с банковскими картами за прошлый год уменьшились в 2,2 раза и составили 42 грн на 1 млн грн расходных операций против 92 грн в 2018 году, сообщил Национальный банк Украины.

“В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 грн, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 грн). В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть — до 71 900 случаев (в 2018 году — 105,5 тыс. случаев)”, — отметила пресс-служба НБУ.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:07

Re: Байки про банки і не тільки....

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:39

Тривожний сигнал.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/8/657816/
Зниження облікової ставки НБУ може затормозитися.
Можливий ріст курсу долара.
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Квесторе_поверніться
 
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