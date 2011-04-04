Додано: Суб 07 бер, 2020 12:42

valya написав: В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями В этом то и дело. Гараж в кооперативе, был куплен у предыдущего владельца. Договор, техпаспорт, но ведь в кооперативе. Видимо надо трясти председателя за разяснениями

нет - надо смотреть какие есть доки на гараж и идти в налоговую и требовать отмены, т.к. вы не собственник. А если было оформлено право собственности - вроде на нежилые помещения можно бесплатно делать запросы в реестре. Во всяком случае когда-то (в 2016 или 17) адвокат мне так делал. За жилые он говорил 20грн за один запрос, а не жилые бесплатно.А справку про регистрацию с QR-кодом и номером регистрации дал нотариус? Или выписку из реестра? Если дал, то вот вам и ответ. И без разницы где гараж.Кстати нотариус мог и забыть дать такую справку... обратитесь к нему повторно.