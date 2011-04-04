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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:44

  Квесторе_поверніться написав:Тривожний сигнал.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/8/657816/
Зниження облікової ставки НБУ може затормозитися.
Можливий ріст курсу долара.


мвф тоже нам сказало - идите в ж...
поэтому 100 пудов уходим по валюте вверх.
думаю, что к лету поменяют главу нбу, а значит учётная ставка уйдёт опять вверх и деп. ставочки могут подняться минимум до 18% годовых. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:02

Вже в цей четвер дізнаємось фінальний (?!) акорд дядЯші
http://www.fin.org.ua/news/1357760

давайте будем прогнозувати-вгадувати
я гадаю буде -0.5%
чому? є розроблена стратегія НБУ до кінця 2020 знижувати облікову ставку, але насправді цікаво побачити чи вони й надалі підтримуватимуться своєї стратегії інфляційного таргетування чи прогнуться під нових голобородьків в яких діаметрально протилежна риторика (гривну треба девальнувати бо бюджет недовиконується і тд)

ваші думки?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:31

  greenozon написав:Вже в цей четвер дізнаємось фінальний (?!) акорд дядЯші
http://www.fin.org.ua/news/1357760

давайте будем прогнозувати-вгадувати
я гадаю буде -0.5%
чому? є розроблена стратегія НБУ до кінця 2020 знижувати облікову ставку, але насправді цікаво побачити чи вони й надалі підтримуватимуться своєї стратегії інфляційного таргетування чи прогнуться під нових голобородьків в яких діаметрально протилежна риторика (гривну треба девальнувати бо бюджет недовиконується і тд)

ваші думки?



думаю ничего не будет и никто не выйдет к журналистам.
сегодня везде будем наблюдать - шухер и вирус. :roll:
какие ставки??? всем не до этого. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:думаю ничего не будет и никто не выйдет к журналистам.


спірно
таке собі хіба молода зе-лена команда може дозволити, а не профі своєї справи у вигляді дядЯші
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greenozon
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