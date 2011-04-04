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мвф тоже нам сказало - идите в ж... поэтому 100 пудов уходим по валюте вверх. думаю, что к лету поменяют главу нбу, а значит учётная ставка уйдёт опять вверх и деп. ставочки могут подняться минимум до 18% годовых.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
давайте будем прогнозувати-вгадувати я гадаю буде -0.5% чому? є розроблена стратегія НБУ до кінця 2020 знижувати облікову ставку, але насправді цікаво побачити чи вони й надалі підтримуватимуться своєї стратегії інфляційного таргетування чи прогнуться під нових голобородьків в яких діаметрально протилежна риторика (гривну треба девальнувати бо бюджет недовиконується і тд)
давайте будем прогнозувати-вгадувати я гадаю буде -0.5% чому? є розроблена стратегія НБУ до кінця 2020 знижувати облікову ставку, але насправді цікаво побачити чи вони й надалі підтримуватимуться своєї стратегії інфляційного таргетування чи прогнуться під нових голобородьків в яких діаметрально протилежна риторика (гривну треба девальнувати бо бюджет недовиконується і тд)
ваші думки?
думаю ничего не будет и никто не выйдет к журналистам. сегодня везде будем наблюдать - шухер и вирус. какие ставки??? всем не до этого.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.