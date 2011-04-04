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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:25
IMPRINTER написав:
господа, надо избавиться от 16 евроцентов на карте ... шо порекомендуете? благотворительность, пополнить счет - но именно в евро чтоб была валюта оплаты.
хотел пожертвовать на виуипедию - там минималка 1 евро я так понял
Колись з тією ж метою за 28 баксоцентів купив цяцьку на алі
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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