Колись з тією ж метою за 28 баксоцентів купив цяцьку на алі
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:25
Колись з тією ж метою за 28 баксоцентів купив цяцьку на алі
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Зараз гривня почне на саночках з‘їжджати. Запам‘ятайте цей твіт
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:31
мда... деревянний калашманить не по дитячому
та й загалом вся економіка планети труситься в істерії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|