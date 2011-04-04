Колись з тією ж метою за 28 баксоцентів купив цяцьку на алі
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:25
Колись з тією ж метою за 28 баксоцентів купив цяцьку на алі
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Додано: Пон 09 бер, 2020 08:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Зараз гривня почне на саночках з‘їжджати. Запам‘ятайте цей твіт
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:31
мда... деревянний калашманить не по дитячому
та й загалом вся економіка планети труситься в істерії
+50грн !
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:04
greenozon ну так нефтюшка на 20% подешевела, щас всех чуть поколбасит, включая банки
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:43
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:50
Re: Байки про банки і не тільки....
банки БСУ? нафта рубль... яким боком тут укр банки
+50грн !
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42
ну шо?
свитова крыза прийшла.
славымо її !
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:46
IMPRINTER впервой шоли?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:59
Мы подготовились благо времени было вагон и маленькая тележка
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