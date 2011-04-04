Квесторе_поверніться
традиционным.
геть з гривны
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:14
Квесторе_поверніться
традиционным.
геть з гривны
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23
Re: Байки про банки і не тільки....
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28
Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:19
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Не вище, ніж був всі 5 попередніх років в цей час. 26,7+-0.3грн
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