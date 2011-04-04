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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:14

Квесторе_поверніться

традиционным.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28

  IMPRINTER написав:ну шо?

свитова крыза прийшла.
славымо її !

Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! :D Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! :D Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані! :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:19

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

традиционным.
геть з гривны

Який курс долара можливий?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:Який курс долара можливий?

Не вище, ніж був всі 5 попередніх років в цей час. 26,7+-0.3грн
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:38

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

традиционным.
геть з гривны

Який курс долара можливий?


Ну возможности нашей страны безграничны)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:07

Сотка - красива ціна! І рахувати простіше... :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:35

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:ну шо?

свитова крыза прийшла.
славымо її !

Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! :D Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! :D Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані! :mrgreen:


Дивіться, щоб кайф не закінчився конфіскацією валюти на потреби воюючої країни
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