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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17
Квесторе_поверніться написав: Scholar написав:
Дивіться, щоб кайф не закінчився конфіскацією валюти на потреби воюючої країни
З банків валюту геть...під грушу?
Якщо ще не пізно
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:31
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