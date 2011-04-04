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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:Дивіться, щоб кайф не закінчився конфіскацією валюти на потреби воюючої країни

З банків валюту геть...під грушу?


Якщо ще не пізно
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:31

І тут вирішили взяти таймаут.
http://finbalance.com.ua/news/minfin-skasuvav-ovdp-auktsioni-yaki-planuvalisya-na-10-bereznya
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:17

  IMPRINTER написав:ну шо?

свитова крыза прийшла.
славымо її !

А название нового Кризиса будет: "Дерни за "Стоп-кран!"
Т. е. на полном ходу с ежегодным ускорением, несся такой себе экспресс под названием "Мировая экономика". Пока сами же проводники на ровном месте не нажали на "Стоп-кран". Теперь, кто дальше улетит, - тот и молодец! :D

В предыдущем, всем миром из недвиги тихо-мирно пирамидку дружно лепили, пока в 2008-м она не засыпалась. А еще раньше, шарики доткомовские надували, пока не полопались.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:34

Аlександр
2000 - пузирь дот-комів
2008 - піраміда недвіги і деривативів
2020 - ???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:48

  greenozon написав:2000 - пузирь дот-комів
2008 - піраміда недвіги і деривативів
2020 - ???

Скорее всего нефтяной кризус :)
Или какой-то производственно-логистический.
Короно-вирус спровоцировал падение потребления всего из-за трудностей производства и логистики, и всё посыпалось. Выручка-то у всех упадёт. Соответственно меньше прибыли, дивидендов, байбеков, и аварийный сброс акций.

О! Короно-кризус! Сдувается "пузырь всего". Ведь из-за "бесплатных денег" перегрелось ВСЁ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:06

Вкладчик1234

Запасаемся попкорном. Завтра будет весело.
Корвалол может стать дефицитом как и маски.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:07

  greenozon написав:Аlександр
2000 - пузирь дот-комів
2008 - піраміда недвіги і деривативів
2020 - ???

Производственно-логистический, правильно Вкладчик1234 подметил, самими же руководителями созданный, именуемый "Дерни за "Стоп-кран!" или бздю Глобального потепления. Бо после того, как забанили китаесов и прочих, смотрю, в марте будет не комильфо, - примерно, как в январе:
https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/month/
  Вкладчик1234 написав:О! Короно-кризус! Сдувается "пузырь всего". Ведь из-за "бесплатных денег" перегрелось ВСЁ

В том числе и планета.

Допустим, на ровном месте, отправили на карантин сотрудников крупного предприятия, которое еще является и основным заказчиком у более мелких смежных предприятий. Те остались без заказов. А налоги заплати, за аренду заплати, кредиты обслужи, с поставщиками расчет произведи. Все, производственно-логистическая цепочка прервана.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:21

  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

Запасаемся попкорном. Завтра будет весело.
Корвалол может стать дефицитом как и маски.


  artlife написав:Трейдер выбросился из окна офиса на 40-м этаже и после удара о землю отскочил, что позволило отыграть часть падения.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:36

Ну паника будет завтра.

А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:45

  IMPRINTER написав:Запасаемся попкорном. Завтра будет весело.
Корвалол может стать дефицитом как и маски.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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