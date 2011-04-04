Якщо ще не пізно
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:31
І тут вирішили взяти таймаут.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:17
А название нового Кризиса будет: "Дерни за "Стоп-кран!"
Т. е. на полном ходу с ежегодным ускорением, несся такой себе экспресс под названием "Мировая экономика". Пока сами же проводники на ровном месте не нажали на "Стоп-кран". Теперь, кто дальше улетит, - тот и молодец!
В предыдущем, всем миром из недвиги тихо-мирно пирамидку дружно лепили, пока в 2008-м она не засыпалась. А еще раньше, шарики доткомовские надували, пока не полопались.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:34
Аlександр
2000 - пузирь дот-комів
2008 - піраміда недвіги і деривативів
2020 - ???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:48
Скорее всего нефтяной кризус
Или какой-то производственно-логистический.
Короно-вирус спровоцировал падение потребления всего из-за трудностей производства и логистики, и всё посыпалось. Выручка-то у всех упадёт. Соответственно меньше прибыли, дивидендов, байбеков, и аварийный сброс акций.
О! Короно-кризус! Сдувается "пузырь всего". Ведь из-за "бесплатных денег" перегрелось ВСЁ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:06
Вкладчик1234
Запасаемся попкорном. Завтра будет весело.
Корвалол может стать дефицитом как и маски.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:07
Производственно-логистический, правильно Вкладчик1234 подметил, самими же руководителями созданный, именуемый "Дерни за "Стоп-кран!" или бздю Глобального потепления. Бо после того, как забанили китаесов и прочих, смотрю, в марте будет не комильфо, - примерно, как в январе:
В том числе и планета.
Допустим, на ровном месте, отправили на карантин сотрудников крупного предприятия, которое еще является и основным заказчиком у более мелких смежных предприятий. Те остались без заказов. А налоги заплати, за аренду заплати, кредиты обслужи, с поставщиками расчет произведи. Все, производственно-логистическая цепочка прервана.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:21
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:36
Ну паника будет завтра.
А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:45
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|