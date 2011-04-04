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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:28
Козак-характерник ну нефть немного отскочила назад, так что сильно не запайтесь
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:52
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
ну шо?
свитова крыза прийшла.
славымо її !
Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету!
Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!!
Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані!
КХ вже під кайфом, пікнічкує...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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