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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:28

Козак-характерник ну нефть немного отскочила назад, так что сильно не запайтесь
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:52

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:ну шо?

свитова крыза прийшла.
славымо її !

Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! :D Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! :D Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані! :mrgreen:

КХ вже під кайфом, пікнічкує...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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