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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:28
Козак-характерник ну нефть немного отскочила назад, так что сильно не запасайтесь
Востаннє редагувалось omb
в Вів 10 бер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:52
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
ну шо?
свитова крыза прийшла.
славымо її !
Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету!
Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!!
Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані!
КХ вже під кайфом, пікнічкує...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:50
Курс долара не виправдав сподівань.
Світова криза відміняється...поки?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00
Квесторе_поверніться охрана - отмена, брент уже 37
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:33
omb, так шо сдавать баксы взад по 25.30?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:47
clientage написав:omb
, так шо сдавать баксы взад по 25.30?
Куплені по 26.40...здавати ше ніззя.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:47
clientage
ну кто рисковый, тот я думаю изучает рынки
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:07
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:omb
, так шо сдавать баксы взад по 25.30?
Куплені по 26.40...здавати ше ніззя.
Все таки реальний курс зараз 26. 23 був явно занижений. 25 мав бути + криза 1 гривня.
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