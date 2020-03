Додано: Вів 10 бер, 2020 09:52

Козак-характерник написав: IMPRINTER написав: ну шо?



свитова крыза прийшла.

славымо її ! ну шо?свитова крыза прийшла.славымо її !

Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані! Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету!Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!!Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані!

КХ вже під кайфом, пікнічкує... КХ вже під кайфом, пікнічкує...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/