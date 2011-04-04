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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:28

Козак-характерник ну нефть немного отскочила назад, так что сильно не запасайтесь
Востаннє редагувалось omb в Вів 10 бер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:52

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:ну шо?

свитова крыза прийшла.
славымо її !

Кайфуєм!!!! Чекали її рідну вже давно! Курс на 100!!!! Так легше рахувати. Досить цей гривнєукрєпляж! Я вимагаю продовження банкету! :D Гори воно все к єдрєнє фєнє!!!! Тільки весело!!! :D Гривнедепозитчики - штрейкбрехери, ренегати, спонсори кроля будуть покарані! :mrgreen:

КХ вже під кайфом, пікнічкує...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:50

Курс долара не виправдав сподівань.
Світова криза відміняється...поки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00

Квесторе_поверніться охрана - отмена, брент уже 37
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:33

omb, так шо сдавать баксы взад по 25.30?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:47

  clientage написав:omb, так шо сдавать баксы взад по 25.30?

Куплені по 26.40...здавати ше ніззя. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:47

clientage ну кто рисковый, тот я думаю изучает рынки :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:07

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:omb, так шо сдавать баксы взад по 25.30?

Куплені по 26.40...здавати ше ніззя. :)



Все таки реальний курс зараз 26. 23 був явно занижений. 25 мав бути + криза 1 гривня.
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