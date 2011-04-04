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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:08
Вкладчик1234 написав:
У нас уже инфляция как в гейропе?
Скоро наверно будет отрицательная, как в Японии
В Європу і йдемо...з японською рецесією.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:04
Вкладчик1234 написав:
У нас уже инфляция как в гейропе?
Скоро наверно будет отрицательная, как в Японии
ну вже майже
он дядЯша ще зробить фінальний -1 (чи -2!) і тоді заживемо!!!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:41
Байка гуляє, що в травні дефолт!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:44
Козак-характерник написав:
Байка гуляє, що в травні дефолт!
Они сами еще не знают.
Но вот в Италии на время карантина с вирусом всем отсрочили выплату по ипотекам.
Можкт и нам отсрочать выплату долгов, форс мажор, пандемия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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