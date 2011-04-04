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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 790791792793>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:08

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:З інфляцією 2,4% облікову ставку НБУ знижувати можна?
https://lb.ua/economics/2020/03/10/452139_godovaya_inflyatsiya_ukraine.html

У нас уже инфляция как в гейропе? :)
Скоро наверно будет отрицательная, как в Японии :)

В Європу і йдемо...з японською рецесією. :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:У нас уже инфляция как в гейропе?
Скоро наверно будет отрицательная, как в Японии


ну вже майже
он дядЯша ще зробить фінальний -1 (чи -2!) і тоді заживемо!!!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:41

Байка гуляє, що в травні дефолт! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:Байка гуляє, що в травні дефолт! :D


Они сами еще не знают.

Но вот в Италии на время карантина с вирусом всем отсрочили выплату по ипотекам.
Можкт и нам отсрочать выплату долгов, форс мажор, пандемия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:37

Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа,подскажите,пожалуйста,как быть с подтверждением 3Д СЕКЬЮР в странах,где нет GSM? СМС не получишь?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:27

  IGNAT написав:Господа,подскажите,пожалуйста,как быть с подтверждением 3Д СЕКЬЮР в странах,где нет GSM? СМС не получишь?

1. В роуминге не всегда такие смс доставятся
2. Например в моно можно подтверждать такие операции в приложении (нужен любой интернет)
3. В некоторых банках можно отключать проверку 3д и cvv, и операции будут проходить по номеру карты и сроку годности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:45

Вкладчик1234 Спасибо!А отключается дистанционно или топать в отделение.Интересует Альфа и Глобус.У моно при наличии интернета можно подтверждать,я это знаю.А вот Альфа?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:02

  IGNAT написав: Спасибо!А отключается дистанционно или топать в отделение.Интересует Альфа и Глобус.У моно при наличии интернета можно подтверждать,я это знаю.А вот Альфа?

1. У альфы, насколько я знаю, "отключить эту проверку нельзя в целях безопасности". Раньше так отвечала поддержка. По доставке их смс с 3д-паролями в роуминге - не в курсе. Могут быть проблемы, т.к. смс идут не с номера, а с "альфа-имени". Уточните это в ветке Альфабанка, там представитель неплохо разбирается в вопросе
2. По глобусу не интересовался. Тоже могу посоветовать или спросить на ветке у форумчан (представителя нет), или в поддержке, отделении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:14

  greenozon написав:Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku

Абсолютно непотрібна інфо...для практиків.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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