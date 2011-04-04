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IGNAT написав:Господа,подскажите,пожалуйста,как быть с подтверждением 3Д СЕКЬЮР в странах,где нет GSM? СМС не получишь?
1. В роуминге не всегда такие смс доставятся 2. Например в моно можно подтверждать такие операции в приложении (нужен любой интернет) 3. В некоторых банках можно отключать проверку 3д и cvv, и операции будут проходить по номеру карты и сроку годности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
IGNAT написав: Спасибо!А отключается дистанционно или топать в отделение.Интересует Альфа и Глобус.У моно при наличии интернета можно подтверждать,я это знаю.А вот Альфа?
1. У альфы, насколько я знаю, "отключить эту проверку нельзя в целях безопасности". Раньше так отвечала поддержка. По доставке их смс с 3д-паролями в роуминге - не в курсе. Могут быть проблемы, т.к. смс идут не с номера, а с "альфа-имени". Уточните это в ветке Альфабанка, там представитель неплохо разбирается в вопросе 2. По глобусу не интересовался. Тоже могу посоветовать или спросить на ветке у форумчан (представителя нет), или в поддержке, отделении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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