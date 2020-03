Додано: Сер 11 бер, 2020 12:24

greenozon написав: Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).



https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

пир під час чуми

ганьба і зрада

краще б крілячий податок і військовий збір обнулили

та Фонд помножили на 3 пир під час чумиганьба і зрадакраще б крілячий податок і військовий збір обнулилита Фонд помножили на 3

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/