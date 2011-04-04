в тему про падение ставок:
утром позвонили из форварда и предложили на дебетные карты процент на остаток выше 15'000 снизить с 15 до 12
безропотно согласился
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:42
пике
в тему про падение ставок:
утром позвонили из форварда и предложили на дебетные карты процент на остаток выше 15'000 снизить с 15 до 12
безропотно согласился
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48
bylvklad ну об этом банк предупредил еще хрен знает когда
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:24
пир під час чуми
ганьба і зрада
краще б крілячий податок і військовий збір обнулили
та Фонд помножили на 3
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:47
В казну копійку мають збирати а Фонд в боргах як шовках...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:09
смотрел ролик про Финляндию, там на дополнительный доход ставка 33%, так что радутесь 19.5%...
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:20
У них там налох 35 - 50%, но бреют не всех подряд, как у нас.
Нацбанку нужно начать проводить аукционы по выкупу ОВГЗ с дисконтом, - как у буржуйских, так и у национальных паникеров. Допустим, по $2 ярда с интервалом через неделю, сделав такой себе обмен - трежурки на ОВГЗ. И в тоже время, Минфину следует психологической атакой в разведку сходить, предложив совсем небольшой объем ОВГЗ под 10% годовых в гривне.
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:56
V2 Мы же про налоги, а не про политику. Тут говорят, что банкам надо будет чуть денег подсообрать https://news.finance.ua/ru/news/-/466816/pri-otklonenii-kursa-grivny-na-10-15-banki-budut-nuzhdatsya-v-dokapitalizatsii-assotsiatsiya
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:20
Re: Байки про банки і не тільки....
И шо банки? Ставки по депозитам повышать не собираются?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Так і я про податки, а ще більше про справедливість їх перерозподілу, загалом та витрачання, зокрема!
"Оман" - це безмежні можливості до тих, хто біля бюджету щодо витрачання коштів на себе улюблених у будь-який спосіб - високі зарплати, премії, дорогі авто, так звані "службові" подорожі, індивідуальні дороги, дорогі та часто не потрібні перельоти ...
"Продай собаку" - несправедливість перерозподілу коштів в системі бюджету, коли найнезахищенішим не вистачає фактично на життя!
Іншими словами, у фінів сплативши значно більше - почуваєш себе більш комфортно, бо впевнений в ефективності витрачання коштів.
Чого не скажеш про нас
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