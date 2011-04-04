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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:42

пике

в тему про падение ставок:

утром позвонили из форварда и предложили на дебетные карты процент на остаток выше 15'000 снизить с 15 до 12

безропотно согласился :(
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
bylvklad
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48

bylvklad ну об этом банк предупредил еще хрен знает когда :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:24

  greenozon написав:Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku

пир під час чуми
ганьба і зрада
краще б крілячий податок і військовий збір обнулили
та Фонд помножили на 3
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:47

  flyman написав:
  greenozon написав:Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku

пир під час чуми
ганьба і зрада
краще б крілячий податок і військовий збір обнулили
та Фонд помножили на 3

В казну копійку мають збирати а Фонд в боргах як шовках...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:09

  flyman написав:
  greenozon написав:Депозитні ставки в українських банках продовжують знижуватися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, проведений LIGA.net (дані на 10.03.2020).

https://ua-news.liga.net/economics/news ... lyad-rinku

пир під час чуми
ганьба і зрада
краще б крілячий податок і військовий збір обнулили
та Фонд помножили на 3
смотрел ролик про Финляндию, там на дополнительный доход ставка 33%, так что радутесь 19.5%...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:20

  omb написав:смотрел ролик про Финляндию, там на дополнительный доход ставка 33%, так что радутесь 19.5%...

У них там налох 35 - 50%, но бреют не всех подряд, как у нас.
Нацбанку нужно начать проводить аукционы по выкупу ОВГЗ с дисконтом, - как у буржуйских, так и у национальных паникеров. Допустим, по $2 ярда с интервалом через неделю, сделав такой себе обмен - трежурки на ОВГЗ. И в тоже время, Минфину следует психологической атакой в разведку сходить, предложив совсем небольшой объем ОВГЗ под 10% годовых в гривне.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  omb написав:ролик про Финляндию


Там є такі поняття, як "право" та "справедливість".
А у нас після "кінця епохи брехні" - "Оман" та "продай собаку"!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:56

V2 Мы же про налоги, а не про политику. Тут говорят, что банкам надо будет чуть денег подсообрать https://news.finance.ua/ru/news/-/466816/pri-otklonenii-kursa-grivny-na-10-15-banki-budut-nuzhdatsya-v-dokapitalizatsii-assotsiatsiya
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:20

Re: Байки про банки і не тільки....

И шо банки? Ставки по депозитам повышать не собираются?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  omb написав:Мы же про налоги, а не про политику.


Так і я про податки, а ще більше про справедливість їх перерозподілу, загалом та витрачання, зокрема!
"Оман" - це безмежні можливості до тих, хто біля бюджету щодо витрачання коштів на себе улюблених у будь-який спосіб - високі зарплати, премії, дорогі авто, так звані "службові" подорожі, індивідуальні дороги, дорогі та часто не потрібні перельоти ...
"Продай собаку" - несправедливість перерозподілу коштів в системі бюджету, коли найнезахищенішим не вистачає фактично на життя!

Іншими словами, у фінів сплативши значно більше - почуваєш себе більш комфортно, бо впевнений в ефективності витрачання коштів.
Чого не скажеш про нас :(
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