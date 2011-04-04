тренд - то й же...
все червоне горить вогнем! жодного підвищення ставок
Кожен другий банк знизив дохідність депозитів
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:30
От після ліги вже і Мінфін підігнав огляд депоставок
тренд - то й же...
все червоне горить вогнем! жодного підвищення ставок
Кожен другий банк знизив дохідність депозитів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
хех, НБУ кросавчег!
-1 % обліковка!!!
ітого 10% від сьогодні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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