-1 % обліковка!!!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
хех, НБУ кросавчег!
-1 % обліковка!!!
ітого 10% від сьогодні
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:12
пипка, депо ще вниз...
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:46
Яків турбулентність не помітив.
Почекаєм...чи вдасться під 10% ОВДП продати.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00
jump Это еще почему?
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:06
не вниз, а на виніс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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