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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09

хех, НБУ кросавчег!



https://youtu.be/C6G-rDFuwZs


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ітого 10% від сьогодні
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:12

  greenozon написав:хех, НБУ кросавчег!



https://youtu.be/C6G-rDFuwZs


-1 % обліковка!!!

ітого 10% від сьогодні


пипка, депо ще вниз...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:46

Яків турбулентність не помітив.
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  jump написав:
  greenozon написав:хех, НБУ кросавчег!



https://youtu.be/C6G-rDFuwZs


-1 % обліковка!!!

ітого 10% від сьогодні


пипка, депо ще вниз...

не вниз, а на виніс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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