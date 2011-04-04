-1 % обліковка!!!
ітого 10% від сьогодні
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
хех, НБУ кросавчег!
-1 % обліковка!!!
ітого 10% від сьогодні
+50грн !
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:12
пипка, депо ще вниз...
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:46
Яків турбулентність не помітив.
Почекаєм...чи вдасться під 10% ОВДП продати.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00
jump Это еще почему?
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:06
не вниз, а на виніс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Долар дешевий...загнали під 26...для чого виносити?
Продовжувати рубати 12 і 13 грязними...поки ше дають.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:07
тут тушать пожар бензином, побачим як на довго вистачить пожарної команди
дивись, ну з одного боку 1Фонд, це не повних 8куе,
із іншого боку, ходити по банках, більше потратиться на стопртування кедів.
А 12..13 грязними, не скільки тих банок,
а Приват і Ощад менше дають
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:10
звісно, що так
У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.
Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
"В останні дні ви бачили багато прикладів позачергового перегляду ставки. Я не можу нічого виключати. Ситуація дуже динамічна", - підкреслив він.
За словами Сологуба, Нацбанк буде вивчати необхідність цього підходу, але чітких параметрів для таких заходів немає.
"Мандат НБУ - це макроекономічна стабільність", - додав заступник голови НБУ.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:44
Re: Байки про банки і не тільки....
В НБУ оцінюють падіння цін на нафту як позитив для нас.
Рівень впливу короновірусу в НБУ поки чітко оцінити не можуть.
З сплеком росту курсу долара вважають що легко справляться.
На допомогу МВФ надіються.
Якщо будуть транші від МВФ і вплив короновірусу буде незначний в НБУ зі своїми задачами справляться.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:00
ещё немного,ещё чуток и будет меньше,чем у Мони за свои на карте))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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