Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01

Чаша развода и кидалова накрыла и меня.

Сегодня около полудня был звонок с 0674671446

Тема - Оператор Василий изучает спрос на банковские продукты,

все анонимно, нигде ничего но я должен уделить 5 минут да? - ДА



Сколько полный Вам лет? - мне полных 62

Какими продуктами вы пользуетесь из перечисленного:



Кредиты. депозиты. карты - КРЕДИТЫ

какие кредиты - товар, наличка, кр карта

ТОВАР



а есть ли у вас в пользованиии интернетбанкинг - НЕМА

неужели нету, нет, а что за банк - АВАЛЬ



вам должны были дать карту, она у вас есть - НЕТУ , у меня просто кредит на холодильник и ОН УЖЕ ВЫПЛАЧЕН.



так так так. по Авалю у нас уже все вопросы выяснены , спасибо и до свиданья.