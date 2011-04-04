а підкажіть коли наступний перегляд, плановий, може десь на порталі НБУ є графіки по 2020?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:35
Re: Байки про банки і не тільки....
а підкажіть коли наступний перегляд, плановий, може десь на порталі НБУ є графіки по 2020?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Лайфхак как отмывать бюджетные деньги.
Это мультсериал «Кузюка», создание которого финансируется с бюджета Украины.
Бюджет проекта - 12 млн. 826 тыс. грн.
Стоимость 1 серии - 534 тыс. грн
Съемочная группа - 1 млн. 200 тыс. грн
Актеры - 324 тыс. грн
Монтаж - 2 млн. 200 тыс. грн
Аренда студии - 393 тыс. грн
А теперь переходите по ссылке и посмотрите на что ушли деньги
К слову, еще вчера у них на каждой серии было по 70 - 300 просмотров (не тысяч)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:37
наразі знайшов тут - 23 квітня 2020
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01
Разводилы и Кидалы
Чаша развода и кидалова накрыла и меня.
Сегодня около полудня был звонок с 0674671446
Тема - Оператор Василий изучает спрос на банковские продукты,
все анонимно, нигде ничего но я должен уделить 5 минут да? - ДА
Сколько полный Вам лет? - мне полных 62
Какими продуктами вы пользуетесь из перечисленного:
Кредиты. депозиты. карты - КРЕДИТЫ
какие кредиты - товар, наличка, кр карта
ТОВАР
а есть ли у вас в пользованиии интернетбанкинг - НЕМА
неужели нету, нет, а что за банк - АВАЛЬ
вам должны были дать карту, она у вас есть - НЕТУ , у меня просто кредит на холодильник и ОН УЖЕ ВЫПЛАЧЕН.
так так так. по Авалю у нас уже все вопросы выяснены , спасибо и до свиданья.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:28
Дайош 40% безнаЛОХових!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:16
Козак-характерник а че так мало?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33
перенимают передовой расейский опыт
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:39
А маски Ревуцький продав Китаю як виявилося. Банда при владі.
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