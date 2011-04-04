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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 793794795796>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.


а підкажіть коли наступний перегляд, плановий, може десь на порталі НБУ є графіки по 2020?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Лайфхак как отмывать бюджетные деньги.

Это мультсериал «Кузюка», создание которого финансируется с бюджета Украины.

Бюджет проекта - 12 млн. 826 тыс. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-31-000695-c

Стоимость 1 серии - 534 тыс. грн
Съемочная группа - 1 млн. 200 тыс. грн
Актеры - 324 тыс. грн
Монтаж - 2 млн. 200 тыс. грн
Аренда студии - 393 тыс. грн

А теперь переходите по ссылке и посмотрите на что ушли деньги https://www.youtube.com/channel/UC2T6AK ... YBQ/videos
К слову, еще вчера у них на каждой серии было по 70 - 300 просмотров (не тысяч)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:37

  greenozon написав:
  jump написав:У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.


а підкажіть коли наступний перегляд, плановий, може десь на порталі НБУ є графіки по 2020?


наразі знайшов тут - 23 квітня 2020

http://www.fin.org.ua/news/1357760
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01

Разводилы и Кидалы

Чаша развода и кидалова накрыла и меня.
Сегодня около полудня был звонок с 0674671446
Тема - Оператор Василий изучает спрос на банковские продукты,
все анонимно, нигде ничего но я должен уделить 5 минут да? - ДА

Сколько полный Вам лет? - мне полных 62
Какими продуктами вы пользуетесь из перечисленного:

Кредиты. депозиты. карты - КРЕДИТЫ
какие кредиты - товар, наличка, кр карта
ТОВАР

а есть ли у вас в пользованиии интернетбанкинг - НЕМА
неужели нету, нет, а что за банк - АВАЛЬ

вам должны были дать карту, она у вас есть - НЕТУ , у меня просто кредит на холодильник и ОН УЖЕ ВЫПЛАЧЕН.

так так так. по Авалю у нас уже все вопросы выяснены , спасибо и до свиданья.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:28

Дайош 40% безнаЛОХових! :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:16

Козак-характерник а че так мало? :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:20

  Козак-характерник написав:Дайош 40% безнаЛОХових! :mrgreen:

Компенсація за падіння крипти?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:48

Національний банк України не розглядає сьогодні варіант дефолту для України.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій (дядЯша) під час брифінгу в четвер.

“Що стосується дефолту – ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіанти дефолту для України”, – сказав Смолій.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:не розглядаємо сьогодні взагалі варіанти дефолту для України

Отже він прийде несподівано ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:08

chipmunk пока есть 26 млрд смысла рассматривать нет.. вот опустеют запасики - вот тогда будет интересно
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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