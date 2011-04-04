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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:15

  omb написав:chipmunk пока есть 26 млрд смысла рассматривать нет.. вот опустеют запасики - вот тогда будет интересно


Вы, для начала, посмотрите структуру золотовалютного Фонда. Там куча неликвида зашито)))
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:58

jay2004 ну с лета НБУ нормально попылесосил межбанк, так что ликвида там нормально
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:16

Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

“Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний — международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.
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greenozon
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