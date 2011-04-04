Вы, для начала, посмотрите структуру золотовалютного Фонда. Там куча неликвида зашито)))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:15
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:58
jay2004 ну с лета НБУ нормально попылесосил межбанк, так что ликвида там нормально
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:16
Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
“Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, — говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний — международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.
+50грн !
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:48
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54
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А ось інше:
"живих" грошей на 1.03 було 2,7 млрд. $. Минулого тижня 1 млрд. спустили на підтримку курсу, а 0,4 млрд. повернули МВФ. Якщо ще тиждень в такому темпі, то буде кінчайте тату торгувати, бо нема чим здачу давати. Зате організували, напевно чисто випадково і точно випадковим людям, по ОВДП 63% чистоганом у валюті за рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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