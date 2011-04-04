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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:15

  omb написав:chipmunk пока есть 26 млрд смысла рассматривать нет.. вот опустеют запасики - вот тогда будет интересно


Вы, для начала, посмотрите структуру золотовалютного Фонда. Там куча неликвида зашито)))
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:58

jay2004 ну с лета НБУ нормально попылесосил межбанк, так что ликвида там нормально
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:16

Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

“Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний — международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:48

  Козак-характерник написав:Дайош 40% безнаЛОХових! :mrgreen:

Держи!

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Тебе медалька идет 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54

  Мизантрóп написав:Лайфхак как отмывать бюджетные деньги.

Это мультсериал «Кузюка», создание которого финансируется с бюджета Украины.

Бюджет проекта - 12 млн. 826 тыс. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-31-000695-c


Вказане посилання не відкривається.
А ось інше: https://zaxid.net/zvinuvachennya_shariy ... m_n1499231
Звинувачення Шарія у розтраті бюджетних грошей на мультсеріал «Кузюка» виявились фейком


  omb написав:jay2004 ну с лета НБУ нормально попылесосил межбанк, так что ликвида там нормально


"живих" грошей на 1.03 було 2,7 млрд. $. Минулого тижня 1 млрд. спустили на підтримку курсу, а 0,4 млрд. повернули МВФ. Якщо ще тиждень в такому темпі, то буде кінчайте тату торгувати, бо нема чим здачу давати. Зате організували, напевно чисто випадково і точно випадковим людям, по ОВДП 63% чистоганом у валюті за рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Вказане посилання не відкривається.
тщательнее https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-31-000695-c вопрос к форуму.Копируя ссыль в строку бразера открывает.
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:59

Re: Байки про банки і не тільки....

https://news.finance.ua/ru/news/-/46678 ... am-ekspert

Сподіваюсь депохом"яки знають, що робити, коли читають такі новини?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:03

change_pm а что сделаешь с неразрывным депо? :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11

  change_pm написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/466788/bankovskaya-sistema-ukrainy-gotova-k-lyubym-shokam-ekspert

Сподіваюсь депохом"яки знають, що робити, коли читають такі новини?


Смотря какие. Те кто не первый год замужем, на полученные проценты скупали валюту. И держали в пределах фонда гривну.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:23

  omb написав:change_pm а что сделаешь с неразрывным депо? :)


Люди кажуть, що варіанти є. На лікування чи ще на щось...
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