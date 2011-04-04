Вы, для начала, посмотрите структуру золотовалютного Фонда. Там куча неликвида зашито)))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:15
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:58
jay2004 ну с лета НБУ нормально попылесосил межбанк, так что ликвида там нормально
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:16
Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
“Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, — говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний — международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:48
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54
Вказане посилання не відкривається.
А ось інше:
"живих" грошей на 1.03 було 2,7 млрд. $. Минулого тижня 1 млрд. спустили на підтримку курсу, а 0,4 млрд. повернули МВФ. Якщо ще тиждень в такому темпі, то буде кінчайте тату торгувати, бо нема чим здачу давати. Зате організували, напевно чисто випадково і точно випадковим людям, по ОВДП 63% чистоганом у валюті за рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:03
Re: Байки про банки і не тільки....
тщательнее
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:59
Re: Байки про банки і не тільки....
https://news.finance.ua/ru/news/-/46678 ... am-ekspert
Сподіваюсь депохом"яки знають, що робити, коли читають такі новини?
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:03
change_pm а что сделаешь с неразрывным депо?
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11
Смотря какие. Те кто не первый год замужем, на полученные проценты скупали валюту. И держали в пределах фонда гривну.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:23
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