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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:18

  change_pm написав:
  omb написав:change_pm а что сделаешь с неразрывным депо? :)


Люди кажуть, що варіанти є. На лікування чи ще на щось...

Это уже после, когда потратишь все нервы, добьешься задуманного, а потом начнешл сдавать на "хлебушек" в течении продолжительного времени.
Второй вариант пополнять...
Время покажет. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:05

  change_pm написав:
  omb написав:change_pm а что сделаешь с неразрывным депо? :)


Люди кажуть, що варіанти є. На лікування чи ще на щось...

Вариант только один - разжалобить пред правления банка какой нибудь душещипательной историей, типа скорой смерти, с реальными диагнозами и экспертизами
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:12

Stringer ну или обговорить компенсацию банку
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:15

  Козак-характерник написав:Читайте мій підпис. Краще обговорити рецепти приготування кроля...

Байки про банки і не тільки....2008-2017
"Поддерживали за руки". Обессиленного Яценюка заметили в столичной клинике"Борис" - СМИ

Бывшего премье-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.

Как передает "Обозреватель", машина экс-чиновника прибыла черному ходу медицинского учреждения.

"На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.

Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:55

В Радомышле сейчас обменные пункты работают? Или выжить возможно только с наличной гривной и или карточкой?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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