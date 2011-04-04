Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:18
change_pm написав: omb написав: change_pm
а что сделаешь с неразрывным депо?
Люди кажуть, що варіанти є. На лікування чи ще на щось...
Это уже после, когда потратишь все нервы, добьешься задуманного, а потом начнешл сдавать на "хлебушек" в течении продолжительного времени.
Второй вариант пополнять...
Время покажет.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:05
change_pm написав: omb написав: change_pm
а что сделаешь с неразрывным депо?
Люди кажуть, що варіанти є. На лікування чи ще на щось...
Вариант только один - разжалобить пред правления банка какой нибудь душещипательной историей, типа скорой смерти, с реальными диагнозами и экспертизами
Stringer
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:12
Stringer ну или обговорить компенсацию банку
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:15
Козак-характерник написав:
Читайте мій підпис. Краще обговорити рецепти приготування кроля...
Байки про банки і не тільки....2008-2017 "Поддерживали за руки". Обессиленного Яценюка заметили в столичной клинике"Борис" - СМИ
Бывшего премье-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.
Как передает "Обозреватель", машина экс-чиновника прибыла черному ходу медицинского учреждения.
"На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.
Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках.
Аlександр
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:55
В Радомышле сейчас обменные пункты работают? Или выжить возможно только с наличной гривной и или карточкой?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:08
Investor_K в новостях пишут, что и рынок закрыли, так что и с наличкой там тугувато будет выживать
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 680
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:23
Получается в случае карантина пачку баксов можно засунуть в анус.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:44
Investor_K написав:
Получается в случае карантина пачку баксов можно засунуть в анус.
Безвизу
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 15 бер, 2020 17:46
не понял
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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