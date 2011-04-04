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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05
IMPRINTER написав:
уважаемые львивьне и одэсситы, скажите у вас банки работают? тока торговля табу?
Львів, працює усе
тихо та спокійно
у центрі нема туристів
сьогодні мають закривати кафе/бари/ресторани
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jump
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08
jump написав:
...
сьогодні мають закривати кафе/бари/ресторани
Кашель лаврова
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:23
Investor_K написав:
Получается в случае карантина пачку баксов можно засунуть в анус.
Не, при хорошей марже менялы с "чёрного" рынка прямо к вам домой в скафандре приедут
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:35
Stringer написав: jump написав:
...
сьогодні мають закривати кафе/бари/ресторани
Кашель лаврова
Желаете, чтобы кашель уханя был у всех?
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