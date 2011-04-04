Кашель лаврова
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:23
Не, при хорошей марже менялы с "чёрного" рынка прямо к вам домой в скафандре приедут
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:35
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:24
На західних теренах усе працює...поки.
Щось хочуть закривати...ще нічого не закрили.
А шо в нашій першій Столиці чувати?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:28
господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:40
Гривня? Питання в тому по якій ціні можна вийти?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:53
вопрос исключительно того не загнутуться ли эти банки тепер в условиях кризиса ...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:05
Может и есть смысл, но на чтобы не сдавать на хлебушек потом так же в минус, что-то иметь в наличке думаю стоит.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Всяке може бути...
Не більше Фонда і юзати...поки юзаються.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо нал...то зараз лише валюта.
Де зуниниться ріст курсу долара...
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