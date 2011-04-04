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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08

  jump написав:...
сьогодні мають закривати кафе/бари/ресторани

Кашель лаврова 8)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:23

Не, при хорошей марже менялы с "чёрного" рынка прямо к вам домой в скафандре приедут :lol:
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:35

  Stringer написав:
  jump написав:...
сьогодні мають закривати кафе/бари/ресторани

Кашель лаврова 8)

Желаете, чтобы кашель уханя был у всех?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:24

  IMPRINTER написав:уважаемые львивьне и одэсситы, скажите у вас банки работают? тока торговля табу?

На західних теренах усе працює...поки.
Щось хочуть закривати...ще нічого не закрили.
А шо в нашій першій Столиці чувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:28

господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:40

  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

Гривня? Питання в тому по якій ціні можна вийти?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

Гривня? Питання в тому по якій ціні можна вийти?


вопрос исключительно того не загнутуться ли эти банки тепер в условиях кризиса ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:05

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

Гривня? Питання в тому по якій ціні можна вийти?

Может и есть смысл, но на чтобы не сдавать на хлебушек потом так же в минус, что-то иметь в наличке думаю стоит.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:вопрос исключительно того не загнутуться ли эти банки тепер в условиях кризиса ..

Всяке може бути...
Не більше Фонда і юзати...поки юзаються.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:что-то иметь в наличке думаю стоит

Якщо нал...то зараз лише валюта.
Де зуниниться ріст курсу долара...
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