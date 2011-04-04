RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 797798799800>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:41

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:что-то иметь в наличке думаю стоит

Якщо нал...то зараз лише валюта.
Де зуниниться ріст курсу долара...

Кожен Іван має свій план, а в кожного Абрама своя програма. :mrgreen:
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 03.11.08
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:58

  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

а смысл?
оперативная гривня:
10-20% - налом
40-45% - в прокредите пумбе или моне под 10-12%
40-45% - в форварде или глобусе под 13-15%
Stringer
 
Повідомлень: 10770
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:14

Кристаліна нам допоможе
https://lb.ua/world/2020/03/16/452660_mvf_videlit_trillion_dollarov.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32981
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:18

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

а смысл?
оперативная гривня:
10-20% - налом
40-45% - в прокредите пумбе или моне под 10-12%
40-45% - в форварде или глобусе под 13-15%


ну я тражиционно перед началом 3,14здеца из говнобанков выходу .. я лучше на 10%% буду в анале, чем на 13 в глобусе
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 16 бер, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37073
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:22

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

а смысл?
оперативная гривня:
10-20% - налом
40-45% - в прокредите пумбе или моне под 10-12%
40-45% - в форварде или глобусе под 13-15%


ну я тражиционно перед началом 3,14здеца из говнобанков выходу .. я дусще на 10%% буду в анале чем на 13 в глобусе

точно, еще в авале есть 10%, моню вычеркиваем
Stringer
 
Повідомлень: 10770
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54

Бєня проти України
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/03/16/658067/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32981
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:42

В укрэксиме новый глава ссылка

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 701
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:56

  omb написав:В укрэксиме новый глава ссылка

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.

Заврали банку з під крила Пороха.
Мій банк під крилом Авакова поки шо лишається...але над Пишкою хмари згущуються...вже конкурс оголосили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32981
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:40-45% - в форварде или глобусе под 13-15%

В Фвд віднедавна ліміт, норм ставка лише до 15К грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7927
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:19

Re: Байки про банки і не тільки....

З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 25.03.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 797798799800>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 82192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15701)
16.03.2020 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.