Кожен Іван має свій план, а в кожного Абрама своя програма.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:41
Кожен Іван має свій план, а в кожного Абрама своя програма.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:58
а смысл?
оперативная гривня:
10-20% - налом
40-45% - в прокредите пумбе или моне под 10-12%
40-45% - в форварде или глобусе под 13-15%
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:14
Кристаліна нам допоможе
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:18
ну я тражиционно перед началом 3,14здеца из говнобанков выходу .. я лучше на 10%% буду в анале, чем на 13 в глобусе
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 16 бер, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:22
точно, еще в авале есть 10%, моню вычеркиваем
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54
Бєня проти України
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:42
В укрэксиме новый глава ссылка
Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:56
Заврали банку з під крила Пороха.
Мій банк під крилом Авакова поки шо лишається...але над Пишкою хмари згущуються...вже конкурс оголосили.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:01
Re: Байки про банки і не тільки....
В Фвд віднедавна ліміт, норм ставка лише до 15К грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:19
Re: Байки про банки і не тільки....
З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу
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