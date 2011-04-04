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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:24
omb написав:
В укрэксиме новый глава ссылка
Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.
не новость для многих viewtopic.php?p=4897301#p4897301
Кварталовец новый тапера
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:52
IMPRINTER написав:
уважаемые львивьне и одэсситы, скажите у вас банки работают?
Приезжайте в Киев, тут работают.
РВС-банк выдает всем посетителям защитные медицинские маски и настойчиво просят надеть их. Кассиры работают в полиэтиленовых перчатках.
Жадность и Отвага!
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