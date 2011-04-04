Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:24
omb написав:
В укрэксиме новый глава
ссылка
Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.
не новость для многих
viewtopic.php?p=4897301#p4897301
Кварталовец новый тапера
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:52
IMPRINTER написав:
уважаемые львивьне и одэсситы, скажите у вас банки работают?
Приезжайте в Киев, тут работают.
РВС-банк выдает всем посетителям защитные медицинские маски и настойчиво просят надеть их. Кассиры работают в полиэтиленовых перчатках.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:50
Scholar написав:
З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу
альфа - г-банка?
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено.
https://alfabank.ua/work&access
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:53
Хммм
Київ ЗАКРИВАЄ всі заклади торгівлі. ТРЦ, магазини, ресторани, бари, кафе тощо від 17 березня будуть ЗАКРИТІ! Працюватимуть: аптеки, продуктові магазини, банки та обмінники.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54
lubopytnaya написав:
Приезжайте в Киев, тут работают.
Можем доехать только до границ Киевской области. с 18-го все межобластные рейсы - зась.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:19
Ой+ написав: Scholar написав:
З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу
альфа - г-банка?
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено.
https://alfabank.ua/work&access Банковская система на время карантина будет работать в обычном режиме — НБУ
"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.
Помним, верим...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:50
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