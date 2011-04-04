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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:24

  omb написав:В укрэксиме новый глава ссылка

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера. Решение вступило в силу еще 13 марта.

не новость для многих viewtopic.php?p=4897301#p4897301
Кварталовец новый тапера :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:52

  IMPRINTER написав:уважаемые львивьне и одэсситы, скажите у вас банки работают?

Приезжайте в Киев, тут работают.
РВС-банк выдает всем посетителям защитные медицинские маски и настойчиво просят надеть их. Кассиры работают в полиэтиленовых перчатках.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:50

  Scholar написав:З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу


альфа - г-банка?
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено.https://alfabank.ua/work&access
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Хммм
Київ ЗАКРИВАЄ всі заклади торгівлі.
ТРЦ, магазини, ресторани, бари, кафе тощо від 17 березня будуть ЗАКРИТІ!

Працюватимуть: аптеки, продуктові магазини, банки та обмінники.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Приезжайте в Киев, тут работают.


Можем доехать только до границ Киевской области. с 18-го все межобластные рейсы - зась.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:19

  Ой+ написав:
  Scholar написав:З гривні геть, з гівнобанок геть. Готуємось до лімітів на видачу


альфа - г-банка?
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено.https://alfabank.ua/work&access

Банковская система на время карантина будет работать в обычном режиме — НБУ
"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.

Помним, верим...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:50

А вони все вниз і вниз...

https://news.finance.ua/ua/news/-/46698 ... naselennya
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:26

Все своє при собі!

Я казав, що з банкстерами нам не по путі... :) Груша і кріпта forever! 8)
Зображення
З банків геть!(ще рік тому) З гривні геть! (ще рік тому) Валюту під грушу!(ще рік тому). Долой наЛОХ на депозити! Дайош дефолт! :D Бетон укатати в асфальт! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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