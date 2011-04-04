Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.
Помним, верим...
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Я казав, що з банкстерами нам не по путі... Груша і кріпта forever! З банків геть!(ще рік тому) З гривні геть! (ще рік тому) Валюту під грушу!(ще рік тому). Долой наЛОХ на депозити! Дайош дефолт! Бетон укатати в асфальт!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.