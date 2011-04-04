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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 03:43

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

статейка видно, что пидстаркуватая, т.к. короновирус тут обозван как 2019-nCoV, а не как актуальное название SARS-CoV-2 ... т.е. еще до того как он пришел в Европу практически порализовав 8-ю экономиру мира (Италию) ... так что как бы уже не вспышка

Так, але стрижнева ідея актуальність не втратила... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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