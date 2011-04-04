Так, але стрижнева ідея актуальність не втратила...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 03:43
Так, але стрижнева ідея актуальність не втратила...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 17 бер, 2020 05:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну шо там, самолёт отправили за баксами для страны?
Без масок проживем, а вот как без наличного доллара не знаю...
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