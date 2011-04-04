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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:15

stryzhko но с зеленым как-то спокойней
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 722
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34

  omb написав:stryzhko но с зеленым как-то спокойней


https://курс.ком.юа/novost/165175-krupn ... 1QfJCulLbQ

Починаємо пісню: отдай, сепар, бакс, плиз... :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:39

  jay2004 написав:
  greenozon написав:А вони все вниз і вниз...

https://news.finance.ua/ua/news/-/46698 ... naselennya


Зовсім скоро: неконтрольований підйом ставок. Коронавірус змусить, деполюди допоможуть (потрошачи банкомати).


Перші росточки пішли...
jay2004
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:57

jay2004 так себе попытка :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 722
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 798799800801
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