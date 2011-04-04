Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:15
stryzhko но с зеленым как-то спокойней
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omb
Повідомлень: 722
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34
omb написав: stryzhko
но с зеленым как-то спокойней
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Починаємо пісню: отдай, сепар, бакс, плиз...
jay2004
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:39
jay2004 написав:
Зовсім скоро: неконтрольований підйом ставок. Коронавірус змусить, деполюди допоможуть (потрошачи банкомати).
Перші
росточки
пішли...
jay2004
Повідомлень: 2145
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:57
jay2004
так себе попытка
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 722
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
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