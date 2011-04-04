OGO написав:

Раз Альфа банк не может отдать клиенту его деньги- вклады - доллары, закрывает отделения...это банкрот банк. Видимо вывел куда то, доллары...Куда НБУ смотрит с зелёным???Вчера в ПУМБЕ после обеда и предзаказа сняли 2000 дол без проблем.Вобщем доллары надо хранить в наличке...вот такая жизнь, нет доверия до банковской системы.И гривне тоже нет теперь доверия, покупать наличный доллар и в карман.А какой то грипп , это не повод разваливать экономикуМетро, магазины, рынки, общепит закрывают, жуть.А проезд запрещают, из города в город, это прямое нарушение всех конституционных прав человека. Ограничение его свобод и прав.Да нам чихать на эти вирусы, переболееем или нет...заразы полно и другой, но грипп...это смешно.Я знал ,что Зеленский клоун, но что он ещё и не умный ..далёкий...уничтожает, то что до него было построено...запрещать и закрывать...удар по всему населению Украины.НБУ сливает по дешёвке доллары своим, те продают подороже чужим...спекуляция. Почему не продает по 30- 40, а потом откат на 25???Не удивлюсь, что от нищеты и безделья увеличится преступность...а там и бунты...и смена власти