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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:а то влада вже і до них (базарів) добирається.


Через вибір "по приколу" 73% починають страждати уже всі 100% мешканців держави!
Прикро!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:36

V2 а при 8 процентном прям таки жировали
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:49

  OGO написав:Раз Альфа банк не может отдать клиенту его деньги- вклады - доллары, закрывает отделения...это банкрот банк. Видимо вывел куда то, доллары...
Куда НБУ смотрит с зелёным???
Вчера в ПУМБЕ после обеда и предзаказа сняли 2000 дол без проблем.
Вобщем доллары надо хранить в наличке...вот такая жизнь, нет доверия до банковской системы.
И гривне тоже нет теперь доверия, покупать наличный доллар и в карман.
А какой то грипп , это не повод разваливать экономику
Метро, магазины, рынки, общепит закрывают, жуть.
А проезд запрещают, из города в город, это прямое нарушение всех конституционных прав человека. Ограничение его свобод и прав.
Да нам чихать на эти вирусы, переболееем или нет...заразы полно и другой, но грипп...это смешно.
Я знал ,что Зеленский клоун, но что он ещё и не умный ..далёкий...уничтожает, то что до него было построено...запрещать и закрывать...удар по всему населению Украины.
НБУ сливает по дешёвке доллары своим, те продают подороже чужим...спекуляция. Почему не продает по 30- 40, а потом откат на 25???
Не удивлюсь, что от нищеты и безделья увеличится преступность...а там и бунты...и смена власти


только кеш и только в монетах, они дольше хранятся и не боятся воды

вы из секты опзжп (или как там рапиновичи называются?)? такая риторика направлена на люмпенов
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56

  omb написав:V2 а при 8 процентном прям таки жировали


При Нелохові мало настати "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні".
Ні 1-ого, ні 2-го.
Суцільні провтики у всьому, за що береться!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:58

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня за последние четыре года, уже после того как баба лера зарезала половину банков страны, проблемы с отдачей денег были в пяти банках - отп, глобусе, альфе, абанке и тасе.
С двумя из них я прекратил всякое сотрудничество, потому что ни раскаяния или сожаления, ни извинений, ни у рядовых сотрудников, ни у их начальства так и не дождался. Работая с остальными отдавал себе отчёт, что работаю с овнобанками, знаю что они из себя представляют и держу ухо востро в случае какого либо шухера. Трое из них сегодня в очередной раз подтвердили свое звание овнобанка
Stringer
 
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