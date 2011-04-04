УкрЭксИм не выдает доллары с 10:00 в связи с неприлетом самолёта
Евро ещё мона выколотить
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
УкрЭксИм не выдает доллары с 10:00 в связи с неприлетом самолёта
Евро ещё мона выколотить
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|